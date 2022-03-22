/687401/المستشار-أحمد-مناع- يشارك-باجتماع-جمعية-الأمناء-العامين-للبرلمانات-الوطنية- ويؤكد-الدستور-المصري-كفل-استقلالية-البرلمان-وأعضائه

شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية،في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في إندونيسيا.

وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصري، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

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كما تناول المستشار أحمد مناع خلال مداخلته الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم، مُستعرضاً دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يضمن قيام مجلس النواب بدوره كداعم لآمال وتطلعات الشعب المصري في حياة كريمة.

المستشار أحمد مناع يشارك باجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية ويؤكد: الدستور المصري كفل استقلالية البرلمان وأعضائه

جدير بالذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.