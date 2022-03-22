/687399/نائب-رئيس-الوفد-الرئيس-السيسي-يقود-نهضة-حقيقية-لم-تحدث-منذ-عهد-محمد-علي

قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن حياة كريمة تعد نقلة حقيقية للمصريين، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود نهضة في مصر لم تحدث منذ عهد محمد على.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة «مشغلى» التي أطلقها المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

عبد العزيز النحاس: الرئيس السيسي يقود نهضة حقيقية لم تحدث منذ عهد محمد علي

ولفت النحاس، إلى أن حجم المشروعات القومية على مستوى الجمهورية المبالغ التي تصرف في المشروعات يؤكد على أن هناك نهضة حقيقية تحدث في مصر.

ووجه النحاس، الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على الحضور والمشاركة في تدشين مبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، مشيرا إلى أن رئيس الوفد لم يتردد في قبول الدعوة خاصة أنه ستكون وسط أبناء محافظةالغربية.

وأضاف النحاس، أن محافظ الغربية نموذج للمسؤول الذي يشارك المواطنين أحلامهم وتوقفت عندما شاهدت المحافظ يتحدث بلغة الأرقام ويعلم جيدًا كل المعلومات عن المشروعات في الغربية وهذا يؤكد على المسؤولية والمتابعة والطموح في تحقيق أكبر قدر للمواطنين.

وأشار النحاس، إلى أنه عندما يقوم المهندس حازم الجندي بتقديم هذه المبادرة فهذا صميم عمل منظمات المجتمع المدني خاصة أن دور منظمات المجتمع المدني كبير جدا، قائلا: "لذلك كل الشكر للمهندس حازم ومن يستطيع أن يشارك في هذه المشروعات لأنها أعلى معايير حقوق الإنسان".