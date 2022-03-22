/687398/ما-لا-تعرفه-عن-عبير-صبري-تمنت-عدم-الإنجاب-وطردتها-والدتها-لعام-كامل-وندمت-على-ارتداء-الحجاب-وهذا-هو-عدد-زيجاتها

تصدرت الفنان المصرية عبير صبري تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعدما أدلت بعدد من التصريحات الجريئة خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «Etc»، مساء الإثنين، رغبة من الجمهور في معرفة المزيد عنها.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج لقطات خفية من حياة الفنانة عبير صبري.

طرد عبير صبري من منزلها بسبب الفن

أوضحت عبير صبري خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أن رغبتها في العمل بالتمثيل كانت لديها منذ الصغر، لكن ذلك كان مرفوضًا تمامًا في نطاق أسرتها، بل كان مرفوضًا أن تصبح أي شيء غير عالمة ذرة.

وأكدت عبير على أن أسرتها كانت تعترض بشدة لمشاركتها في الأنشطة المدرسة كالموسيقى والكتابة والصحافة، ووالدها كان يمزق ما كانت تكتبه من شعر أو قصة قائلة: "عقب وفاة والدي التحقت بمعهد الفنون المسرحية الأمر الذي كان له رد فعل عنيف من والدتي حيث قامت بطردي من المنزل لمدة 7 أشهر".

زيجات عبير صبري التي انتهت إحداهما بسبب الخيانة

تزوّجت عبير صبري مرتين، المرة الأولى عام 2002 وحينها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، إلا أن هذا الزواج لم يستمر حيث ظلّت معه لمدة 3 سنوات فقط خلال هذه السنوات كانت غائبة عن الساحة الفنية موضحة أن سبب الانفصال تعرضها للخيانة من أقرب صديقاتها، حيث خطفت منها زوجها الأول.

وفي عام 2005 انفـ.صلت عبير عن زوجها الأول وعادت للفن وخلـعت الحجاب، وشهد هذا العام زواجها للمرة الثانية من الفلسطيني أيمن البياع الذي يعمل أستاذًا في القانون الدولي بالقنصلية المصرية في دبي.

عبير صبري ترفض الإنجاب

أوضحت الفنانة عبير صبري، أنها بعد وفاة والدها لم تكن تريد الإنجاب، لأنها كانت ترفض فكرة أن تنجب طفلاً وتتركه وتموت، وكانت إرادة ربنا أنها لم ترزق بأطفال.

قصة ارتداء عبير صبري الحجاب وخلعه

عام 2002 ارتدت الفنانة عبير صبري الحجاب، واتجهت إلى تقديم البرامج الدينية، وبعد ثمان سنوات قررت خلع الحجاب عام 2010 والعودة لمجال الفن، مشيرة في تصريحات لها مع الدكتور عمرو الليثي أنها ندمت على ارتداءه بسرعة.