/687396/حازم-الجندي-الوفد-لم-يتخلى-يوما-عن-أداء-دوره-في-دعم-الطبقة-الكادحة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن الوفد لم يتخلى يوما عن أداء دوره في دعم الطبقة الكادحة، وإنه دائماً على تواصل مباشر مع المواطنين في الشارع المصري يستمع لشكواهم ويعمل على حلها من خلال التواصل الدائم مع كل أجهزة الدولة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تدشين مبادرة "مشغلى"، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

حازم الجندي: الوفد لم يتخلى يومًا عن أداء دوره في دعم الطبقة الكادحة

ووجه الجندي التحية إلى عظيمات مصر، قائلًا: "أغتنم هذه المناسبة لكى أوجه تحية فخر واعتزاز إلى المرأة المصرية، فهى ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية، فقد كانت ولا تزال السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة، والدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من هذا الوطن".

وأضاف الجندى، أنه في ضوء الاستراتيجية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إطلاق مبادرة"حياة كريمة" والتي كان أحد أهم بنودها تنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا فهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامحها، وكذا في ضوء إطلاق فخامته المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان ِلزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصرللوصول إلى هذه اللحظة.

وتابع الجندي: "أقف متحدثاً معكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر بجودى معكم في هذا المحفل وسط ممثلين من فئات المجتمع المصري العظيم، لأعلن تدشين مبادرة مشغلى، والتى تتضمن تدشين أربعة مشاغل بقرى المركز، وتخصيص 30 مشروع صغير لسيداتنا الكرام".

ولفت الجندي، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحملة المجتمع المدنى مع الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأنها تأتي تكريما للأمهات بمناسبة "عيد الأم" ومن أجل مساعدتهن على نفقات الحياة في ظل الظروف الراهنة التى نمر بها جميعا.

وشملت المبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إقامة ٣٠ مشروع صغير ، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات .