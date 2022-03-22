/687393/سميرة-عبد-العزيز-الرئيس-السيسي-يحرص-على-توفير-حياة-كريمة-للشعب

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بتدشين مبادرة "مشغلي" مشيرة إلى أهمية التضافر من أجل رفعة مصر حتى تكون في المكان التي تستحقه بين شعوب العالم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تدشين المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، مبادرة "مشغلى"، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

سميرة عبد العزيز: السيسي يحرص على توفير حياة كريمة للشعب

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي داعم المراة المصرية والذي حرص على توفير حياة كريمة للشعب المصري وظهر ذلك على أرض الواقع من خلال المشروعات التي نراها.

كما وجهت الشكر للقائمين على مبادرة "مشغلني" التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، لإقامة ٣٠ مشروع صغير ، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات.

انطلاق حفل افتتاح مبادرة مشغلي بالغربية

وكان قد انطلق حفل افتتاح مبادرة "مشغلي" بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لصالح السيدات، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وبدأ الحفل بأداء السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.