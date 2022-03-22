/687390/رئيس-الوفد-حياة-كريمة-مبادرة-بليغة-وشاملة-لجميع-حقوق-الإنسان

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قيام النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم من خلال مشروع مشغلي، يأتي تنفيذا لمبادئ حزب الوفد.

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وأكد يمامة أن مبادرة حياة كريمة تجمع الغاية كاملة من الحقوق الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والحقوق في الخريات، فهو تعبير بليغ شامل نعمل جميعا من أجله لتوفير حياة أفضل للإنسان المصري من خلال دعم المشروعات القومية.

عبدالسند يمامة: حياة كريمة مبادرة بليغة وشاملة لجميع حقوق الإنسان

وأعرب رئيس الوفد عن سعادته بأن تكون الزيارة الأولى له بعد فوزه برئاسة الوفد أن تكون في محافظة الغربية التي خرج منها رجال عظماء على مدار التاريخ وعلى رأسهم الزعيم الراحل مصطفى كامل، وغيرهم من الزعماء والرموز والقيادات والعلماء التي تفخر مصر بأسماءهم.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة «مشغلى» التي أطلقها المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

وشملت المبادرة إقامة ٣٠ مشروع صغير، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.