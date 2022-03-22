/687383/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-5-أعمال-تخرج-من-السباق-أبرزها-عالم-موازي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني لعام 2022 ، والتي تشهد منافسة قوية وشرسة بين عدد من المسلسلات ولكن خرجت مجموعة من المسلسلات مؤخرًا بعد خوضها شوط طويل في التصوير والتحضيرات.

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مسلسل لام شمسية

قررت الجهة المنتجة لمسلسل لام شمسية الانسحاب من خوض المنافسة الرمضانية العام الجاري 2022، وذلك بسبب فيروس كورونا حيث توقف تصوير المسلسل بعد أن قطع أبطال العمل شوطاً جيداً في التصوير مشاهدهم.

وكان قد تعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بكورونا ويضم المسلسل في بطولته كلا من منى زكي وإياد نصار وأحمد رزق وآخرين.

مسلسل أولاد الهلالية

كانا يستعدا الشقيقان حسين فهمي ومصطفى فهمي لخوض موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 بمسلسل “أولاد الهلالية”، ولكن كشف الفنان حسين فهمي أن العمل تأجل عرضه بسبب ضيق الوقت، وقال في تصريحات له إنه لا يعلم بشكل نهائي ما إذا كان المسلسل سيعرض في موسم درامي آخر أم رمضان 2023.

ويشارك حسين ومصطفى فهمي في بطولة مسلسل أولاد الهلالية كلا من عفاف شعيب، ونجلاء بدر، أحمد سعيد عبد الغني وشيري عادل ومادلين طبر وبسام رجب وحمدى الوزير وشريف خير الله، وفتوح أحمد وآخرين.

مسلسل عالم موازي

يشار أن خروج مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم أثار جدلا كبيرًا خلال الأيام الماضية حيث تساءل الجمهور ومحبيها عن سبب التأجيل بعدما كانت قد أعلنت عن استئناف تصوير مسلسلها لتنافس به في رمضان 2022.

ويأتي تأجيل تصوير باقي حلقات المسلسل بسبب دخول الموسم الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت بدلا منه ليعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية مما أزعج الفنانة دنيا سمير غانم، ويضم مسلسل في بيتنا روبوت 2 في بطولته كلا من ليلى زاهر وهشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف.

مسلسل ماما عايزة أيه

قررت الشركة المنتجة لمسلسل ماما عايزة أيه، تأجيل طرحه من رمضان 2022، ليعرض في شهر سبتمبر المقبل، حيث يعد البطولة الدرامية المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى والتي تظهر بالموسم الرمضاني بمسلسل suits بالعربي.

ويشارك ريم مصطفى في بطولة مسلسل ماما عايزة أيه، كلا من نيقولا معوض، صلاح عبدالله، محمد الكيلاني، ودنيا ماهر، وآخرين والعمل من إنتاج شركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبدالعاطي، والإخراج لـ رامي رزق الله وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت، حول طفل كثير الشكوى.

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مسلسل رمضان كريم 2

ومن جانبه المنتج أحمد السبكي قرر تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بسبب صعوبة عرضه بالموسم المقبل، كما أوضح السبكي أن السبب هو انشغال عدد من الفنانين المشاركين بالمسلسل بأعمال أخرى.