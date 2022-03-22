/687380/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-- النائب-حازم-الجندى-ومحافظ-الغربية-يدشنان-مبادرة--مشغلي

شهدت اليوم ، الأربعاء ، قري مركز زفتى بمحافظة الغربية ، تدشين مبادرة «مشغلى» والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة ، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة .

دوت الخليج

أطلاق مبادرة «مشغلى» لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة

وشملت المبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي ، إقامة ٣٠ مشروع صغير ، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات .

وتأتى المبادرة التى أطلقها، «الجندى» وبرعاية أ.د طارق رحمى، محافظ الغربية ، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء وجه المهندس حازم الجندي، التحية إلى عظيمات مصر، وقال، أغتنم هذه المناسبة لكى أوجه تحية فخر وإعتزاز إلى المرأة المصرية، فهى ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية، فقد كانت ولا تزال السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة، والدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من هذا الوطن .

وأضاف الجندى، خلال كلمته بالمبادرة، أنه في ضوء الاستراتيجية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إطلاق مبادرة"حياة كريمة" و التي كان أحد أهم بنودها تنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر ، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى و المناطق الأكثر احتياجا فهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامحها، وكذا في ضوء إطلاق فخامته المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، كان ِلزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصرللوصول إلى هذه اللحظة .

وتابع أقف متحدثاً معكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر بجودى معكم في هذا المحفل وسط ممثلين من فئات المجتمع المصري العظيم ، لأعلن تدشين مبادرة «مشغلى» والتى تتضمن :" تدشين أربعة مشاغل بقرى المركز " وتخصيص عدد 30 مشروع صغير لسيداتنا الكرام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد لم يتخلى يوما عن أداء دورة في دعم الطبقة الكادحة وأنه دائماً على تواصل مباشر مع المواطنين في الشارع المصري يستمع لشكواهم ويعمل على حلها من خلال التواصل الدائم مع كافة أجهزة الدولة .

ولفت المهندس حازم الجندي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحملة المجتمع المدنى مع الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأنها تأتي تكريما للأمهات بمناسبة "عيد الأم" ومن أجل مساعدتهن على نفقات الحياة في ظل الظروف الراهنة التى نمر بها جميعا .