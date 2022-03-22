/687379/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-خلال-لقائه-بنظيره-المغربي-قوة-الروابط-المصرية-المغربية-وفرت-بيئة-حاضنة-لعلاقات-راسخة-بين-البلدين-الشقيقين

على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في إندونيسيا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي.

دوت الخليج

المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال لقائه بنظيره المغربي: قوة الروابط المصرية المغربية وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة بين البلدين الشقيقين

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على قوة ومتانة العلاقات المصرية – المغربية، والتي وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة وتاريخية بين البلدين الشقيقين على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً على أن هذا يُعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية – المغربية في ضوء التحولات الاقليمية والدولية في عالم مُتغير.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المغربية، وتبادل الزيارات البرلمانية والخبرات التشريعية بين البلدين، وكذا على صعيد تنسيق المواقف بين البرلمانين المصري والمغربي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي على أن العلاقات المغربية – المصرية مُتجذرة، مُشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس النواب المغربي على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين المغربي والمصري، خاصة على مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

يذكر أن التقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، مثمنا العلاقات المصرية الاندونيسية الراسخة والمتميزة، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرا إلى أن مبادرة البرلمان الإندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الاندونيسية، لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات.