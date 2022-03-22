/687376/بحضور-رئيس-الوفد-انطلاق-حفل-افتتاح-مبادرة-مشغلي-بالغربية

دوت الخليج

وبدأ الحفل بأداء السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

انطلاق حفل افتتاح مبادرة مشغلي بالغربية

وتأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

وشملت المبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إقامة ٣٠ مشروع صغير، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات.

الدكتور عبدالسند يمامة: نيران معركة الانتخابات انطفأت

وكان قد عقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماعا الخميس الماضي، مع عدد من أعضاء الحزب، قائلا: "أهلا بالوفديين الأحرار الكرام، وأسعد بتلقي التهاني، وأود أن أوجه رسالة للوفديين جميعًا أنه بالنسبة لي انطوت صفحة الانتخابات".

وأكد يمامة، أنه لا تصفية للحسابات مع أحد، وأن كل وفدي له نفس الحقوق دون تفرقة، وليس هناك جبهات في الحزب، مشيرا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع حتى من الذين كانوا يدعمون المرشح الآخر في الانتخابات ويقفون خلفه.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه لم يكن ورائه جبهة في الانتخابات وإنما كان معه محبين وأصحاب رأي ووجهة نظر، وكان يدير الحملة رفيقه فيصل الجمال، ولكن بعد الفوز كل يعمل في حدود دائرة الاختصاص.