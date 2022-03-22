/687373/السادات-يطالب-الحكومة-المصرية-والمجتمع-الدولى-بحلول-جديدة-للهجرة-غير-الشرعية

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية والمجتمع الدولي إلى بحث سبل إيجاد حل مناسب لقضية الهجرة غير الشرعية بعد تكرار موت عدد من خيرة شباب محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى أملا فى الوصول إلى أوروبا سعيا وراء لقمة العيش.

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أكد السادات، على أن هؤلاء الشباب وغيرهم كان لديهم حلم وطموح والهجرة غير الشرعية مسألة لم تتوقف ولا يزال لها سماسرتها الذين لا يعنيهم سوى التربح بالرغم من الجهود التى تبذل لمكافحتها بما يستدعى ضرورة إيجاد بدائل مناسبة ترضى طموح الشباب وتوقف إهدار مزيد من الأرواح التى تموت يوميا في سبيل الهجرة غير الشرعية.

حزب الإصلاح والتنمية يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولى بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية

أكد السادات، أن مبادرات مثل مراكب النجاة وأيضا البرامج التي تتم في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) كلها جهود طيبة لكنها أصبحت غير كافية وعلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم إلى جانب دورهم في تقديم الدعم المالى والفنى بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبى لإستيفاء إحتياجاته من العمالة الفنية بشكل منظم من مصروباقى دول إفريقيا والعالم خصوصا في خضم الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر في هذا الملف وبشكل عاجل .

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب الاندونيسي

هذا و التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي.

جاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في بالي بإندونيسيا.

ومن جانبه،أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاقات المصرية – الاندونيسية الراسخة والمتميزة، خاصة على الصعيد البرلماني، بمبادرة البرلمان الإندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية – الاندونيسية، لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات.