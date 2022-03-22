القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة نظمت القوات المسلحة ( المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب) ( EBS-CT 2022 ) .

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء أح / خالد مجاور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أعرب فيها عن ترحيبه بالوفد البريطانى والعناصر المشاركة ، مؤكدًا على أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال مكافحة الإرهاب ، وأشار إلى أن نجاح التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب إعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة .

من جانبه ألقى الفريق جوى / مارتن سامبثون كبير مستشارى رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الإستراتيجية المصرية البريطانية وأشار إلى أهمية التعاون فى هذا المجال لمواجهة التحديات والتهدديات المشتركة .

كما ألقى السيد / قدسى رشيد نائب رئيس البعثة البريطانية بجمهورية مصر العربية كلمة أشاد فيها بالتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ، وأشار إلى أهمية مكافحة الإرهاب بإعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على كافة المستويات .

تضمنت فعاليات المنتدى عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت "التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ ، الأبعاد السيكولوجية والإجتماعية للإرهاب ، الأمن السيبرانى" ، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين .

حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء بالإضافة لبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

يأتى ذلك فى ضوء مساعى القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات .