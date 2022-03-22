رئيس جامعة بنها : الأم لها دور أساسي في استقرار المجتمع

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها علي أن الأم لها دور عظيم وأساسي في المجتمع حيث تساهم في استقراره وارتقاء المعاني ، كما تعمل علي تشكيل وجدان وشخصية أبنائها وكلما كانت الأم علي مستوى عالي من الوعي والإدراك أخرجت جيلاً للمستقبل صالحا نافعا.

جاء ذلك خلال حضوره حفل عيد الأم لتكريم أمهات الطلاب ذوي الهمم والتي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب ، وطلاب وأمهات ذوى الهمم بالجامعة.

وخلال الاحتفال وجه رئيس الجامعة رسالة شكر وعرفان لكل أم شهيد لأنها وهبت فلذات أكبادها فداء للوطن ولم تتراجع ولو لحظة في التضحية بنفسها وولدها ، مشيرا الي انها قدمت لنا القدوة والنموذج الذي افتدانا بحياته مما يزيدنا عزة وشرف وقوة.

واشار الدكتور جمال سوسه إلى ان الأم كرمتها كل الديانات والشرائع والأعراف وخصتها بالتكريم والتبجيل والرعاية والعناية وهذا دليل علي كثرة ما تعانيه من ألم وسهر ومشقة حتى ترى أبناءها بأفضل حال ، لذلك فواجبنا نحو الأم عظيم وهو الرحمة والمساعدة والمساندة في كل ما تحتاجه منا و طاعتها وبرها وإسعادها في شتى نواحي الحياة ، فلها ننحني إجلالا وتقديرا لعظيم جميلها وعطائها.

من جانبه قال الدكتور خالد عيسوى أن الأم هي عنصر مهم في الأمم والحضارات فهي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر لذلك فهي تعتبر المجتمع كله ، ولقد كرم الله سبحانه وتعالى الأم وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات ، وفي الأحاديث النبوية ذكر الأم وجعل برها كالجهاد في سبيل الله ، وفي الكتاب المقدس ذكر فضل الأم.

وفى نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم أمهات الطلاب ذوي الهمم تقديرا لدورهم في تربية أبنائهم.