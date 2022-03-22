وزيرة الهجرة تقدم الشكر إلى البابا تواضروس لاستضافة الكنيسة المصرية برومانيا 70...

السفيرة نبيلة مكرم: استضافة الطلاب استمرارًا للدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة المصرية
قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جزيل الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا جيوفاني الأسقف القبطي لوسط أوروبا، والكاهن مينا تكلا كاهن كنيسة ماري مينا برومانيا، لاستضافتهم 70 طالبا وطالبة من الطلاب المصريين المغادرين من أوكرانيا لدولة رومانيا، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت وزيرة الهجرة: "إن هذا ما اعتدنا عليه من الكنيسة المصرية، فهذا استمرارًا للدور الوطني للكنيسة المصرية في الوقوف بجانب أبنائنا بالخارج، مما يؤكد تلاحم الوطن ولولا هذا التلاحم ما استطاع هذا الوطن في التصدي لكافة التحديات التي تواجهه".
وأضافت الوزيرة أنه تمت استضافة الطلاب في بيت الكنيسة لأكثر من أسبوع حتى عادوا إلى أرض مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي لعبته أيضًا الكنيسة المصرية في كينيا خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج بسبب جائحة كورونا واستضافتهم للمصريين العالقين.
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