الوزراء: الدولة تولى اهتماما بالغا بمجال الأمن السيبرانى وتأمين البيانات

جدة - نرمين السيد - تشهد مصر حراكاً قوياً فى مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولى المتزايد بشأن أمن المعلومات، فى ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.





وإدراكا منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكترونى وحماية البيانات وذلك ‏على جميع المستويات حتى تصبح قادرة على التصدى للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذى يدعم جهود الدولة فى بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبنى المعاملات الرقمية.

وفى إطار مواكبة هذه التطورات، استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلاً فى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً لممثلى الجهات الوطنية والذى يهدف إلى الاستعداد وتنسيق الجهود وتعزيز عملية التواصل بين مختلف الجهات وذلك قبل البدء فى إجراء مناورات سيبرانية لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية على البنية المعلوماتية الحرجة للدولة المصرية بالتعاون مع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والتى من المقرر إجراؤها على مدار يومى 28 ،29 مارس الجارى.

ويأتى هذا التدريب فى إطار سعى المجلس الأعلى للأمن السيبرانى للوقوف على المستوى الفنى والتقنى للأفراد العاملة بتلك الجهات وقياس مدى الجاهزية والاستجابة لمجابهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطنى، والتصدى لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى والتى تستهدف رفع المستوى الفنى للكوادر العاملة بالبنى التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد المركز فى بيانه على خطورة الحوادث والهجمات السيبرانية، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة تلك الحوادث والتنبؤ بها قبل وقوعها نظراً لأضرارها بالغة الخطورة، وهو ما يتطلب رفع جاهزية مختلف الجهات لمواجهة أى تهديدات محتملة مع مواكبة أحدث المخاطر والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية فى مجال الأمن السيبرانى وزيادة قدراتنا الفنية بشكل مستمر.

وأشاد مركز المعلومات بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بمجال الأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالاته.

وتابع المركز بأن المناورة السيبرانية التى من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى تعد بمثابة عملية محاكاة يتم من خلالها القيام بشن هجمات سيبرانية على الأهداف المرجوة، لاختبار درجة أمنها واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف فيها، وتسعى هذه العملية إلى التأكد من قدرة الجهات على التعامل السريع مع الهجمات السيبرانية، وسلامة عملية التنسيق بين الجهات المعنية لصد الهجمة والرد عليها إن تطلب الأمر.

كما تستهدف المناورة السيبرانية كذلك مشاركة وتبادل المعلومات الفنية بين الجهات المعنية واختبار الأدوات التى يتم من خلالها اكتشاف الثغرات والفيروسات والتأكد من سلامتها والتوعية العامة للجهات المستهدفة وتطوير المهارات والقدرات البشرية فى التعامل مع هذه النوعية من الهجمات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع التحضيرى حظى بمشاركة ممثلى وزارات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والموارد المائية والرى والصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والآثار"، وممثلى مركز معلومات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المحطات النووية.