جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس الجارى لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة (اليوم العالمى للمرأة 8 مارس – يوم المرأة المصرية 16 مارس – عيد الأم 21 مارس 2022).





وتم توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة، كما استقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة وفدا من اللجنة الصحية بالمجلس القومى للمرأة، لتفقد أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبى التى تقدمه وزارة الداخلية للسيدات. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من الوزارة للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع، كما يأتى ذلك تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات. وفى ضوء ما يشهده شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على السيدات فى مستشفيات الشرطة بالمجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.