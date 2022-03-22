حياة كريمة.. وزير القوى العاملة يسلم 144 عقد عمل لذوى الهمم بالشرقية

جدة - نرمين السيد - واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة محافظة الشرقية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.





وسلم الوزير ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، 144 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، وأكد سعفان أن "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل جميع الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم، خصوصًا فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهنى، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال فى بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسؤولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.

وأعرب الوزير، فى مستهل كلمته عن بالغ سعادته لتواجده فى محافظة الشرقية وسط العمال، مؤكدا أن الوزارة على مستوى جميع المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل.

وقال الوزير، إن القيادة السياسية عندما أطلقت 2022 عاما للمجتمع المدنى فهى تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة والمجالات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التى تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التى تم تقديمها اليوم لذوى القدرات الخاصة.

وأكد أن ما تم تقديمه لذوى القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شئ عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر فى رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة جميع الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع.

وقال الوزير إن توفير فرص العمل لذوى القدرات الخاصة هو واجب وفرض على الوزارة كحق لها، وأكد عليها القانون الخاص بتلك الفئة، مما يدفعنا جميعاً لبذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لتوفير مزيد من فرص العمل وأوجه الرعاية لتلك الفئة من خلال الوزارة ومديرياتها.

واقترح ضرورة عمل منصة لحصر وتسجيل شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، وابتكار أفكار جديدة للعمل بسرعة فى إنشاؤها، بالتعاون مع جامعة الزقازيق وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتى تعمل على توفير بيانات واضحة وحقيقية عن جميع المنشآت الموجودة داخل نطاق المحافظة وعدد العمال بها، وتنفيذ النسبة المقررة من القانون لعمل ذوى القدرات بها ضمن نسبة 5% من إجمالى العمال بتلك الشركات.

ووجه مديرية القوى العاملة، بالتواصل السريع مع جميع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال أجهزة المديرية ومكاتبها المختصة بذلك، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من الـ"قادرون باختلاف"، إيمانًا منا بأهمية دورها فى المشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

بدوره أبدى المحافظ، استعداد المحافظة وجميع أجهزتها على توفير الدعم والمساعدة للمديرية فى سعيها نحو توفير الحياة الكريمة لابناؤنا من الـ"قادرون باختلاف"، شأنهم فى ذلك شأن أشقائهم من الأصحاء على أرض المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل المديرية، أن المديرية وفرت 3473 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة خلال العام المنقضى 2021 بكبرى شركات القطاع الخاص والاستثمارى على أرض المحافظة، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتلك الفئة وأولية توفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من الأصحاء فى المجتمع.