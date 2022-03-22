الخشت يبحث سبل التعاون مع جامعة وست فرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور ديفيد ستيوارت نائب رئيس جامعة وست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، سبل التعاون بين الجامعتين فى المجالات الأكاديمية والبحثية، بحضور الدكتور محمد العطار القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.





وخلال اللقاء، تم مناقشة إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة، وتدريس مناهج جامعة وست فرجيا فى جامعة القاهرة فى تخصصات مختلفة من أبرزها النانو تكنولوجي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والهندسة، والعلوم الصحية، وحماية المعلومات، واللغة والأدب الأمريكى.

وأكد الخشت، فى بيان صحفى، حرص جامعة القاهرة على عقد اتفاقيات علمية مشتركة ومزدوجة مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة لتوفير البرامج المختلفة التى تُلبى احتياجات السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من البرامج المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعات جورجيا، وكامبريدج، ومانشستر، وكولون، وشنغهاى جياوتونغ، والسوربون، وغيرها.

وقال إن الوضع الحالى للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الرابع، لا سيما مع قُرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتى تعتمد على البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة، موضحًا أن الجامعة لديها بالفعل برامج معتمدة دوليًا فى الهندسة والعلاج الطبيعى والزراعة وهذا يُعد توجهًا تبناه منذ 3 سنوات لدفع الكليات للحصول على الاعتماد الدولى وليس المحلى فقط.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة يدرس بها 270 ألف طالب وتمتلك 167 مركزا بحثيا و27 كلية ومعهدا وتخرج فيها عدد كبير من الشخصيات البارزة والوزراء، ودرس بها رؤساء بعض الدول، وتولى اثنان من خريجيها رئاسة مصر فى الفترات الانتقالية، مؤكدًا أن الجامعة حققت فى الفترة الأخيرة تقدما كبيرا فى المؤشرات الدولية للبحث العلمي، وحرصت على تدريس مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال لطلابها بمختلف كليات الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور ديفيد ستيوارت حرص جامعته على التعاون مع جامعة القاهرة لعقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة وفتح آفاق التعاون البحثى مع أساتذتها، موضحًا أن هناك تناسقا بين فكر الجامعتين وهو ما سيجعل هذا التعاون مُنتجا بالفعل.

وأشاد نائب رئيس جامعة وست فرجينيا، بنظرة الدكتور محمد الخشت الشمولية للتعليم واهتمامه بجميع المجالات العلمية وعدم تركيزه على مجالات بعينها، داعيًا الدكتور الخشت لإلقاء محاضرة بجامعة وست فرجينيا حول التفكير النقدى باعتباره أستاذًا جامعيًا ومُفكرًا، كما أشاد بالتطور الكبير الذى تشهده مصر وخطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها وفق استراتيجية 2030.