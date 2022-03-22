عاجل- القوات المسلحة تنظم المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء أ.ح خالد مجاور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أعرب فيها عن ترحيبه بالوفد البريطانى والعناصر المشاركة، مؤكدا أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن نجاح التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب اعتمد على أسس علمية لمواجهة جميع أسباب الظاهرة.

من جانبه ألقى الفريق جوى مارتن سامبثون كبير مستشارى رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البريطانية، لافتا إلى أهمية التعاون فى هذا المجال لمواجهة التحديات والتهدديات المشتركة.

كما ألقى قدسى رشيد نائب رئيس البعثة البريطانية بجمهورية مصر العربية، كلمة أشاد فيها بالتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية مكافحة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على جميع المستويات.

تضمنت فعاليات المنتدى عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت "التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ، الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب، الأمن السيبرانى"، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين.

حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء بالإضافة لبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

يأتى ذلك فى ضوء مساعى القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.