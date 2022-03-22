وحدات سكنية وأراضى.. «بيت الوطن» برنامج حكومى للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضى للمصريين بالخارج من خلال برنامج "بيت الوطن".





جاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تمضى قدما نحو تنفيذ المشروعات السكنية التى تستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أننا من خلال برنامج "بيت الوطن" نستهدف العمل على تعظيم الاستفادة من قطع الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة ومناطق التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستفادة من مقومات المدن الأكثر جذبا للسكان والاستثمارات، كما أن لدينا هدفا قوميا من خلال هذا البرنامج يتمثل فى رفع درجة الانتماء لدى المصريين بالخارج والتعلق بالوطن، من خلال تلبية مطالبهم بتملك الوحدات السكنية والأراضى.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن برنامج "بيت الوطن" يوفر عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها فى الطرح الجديد تتمثل فى توفير وحدات إسكان فاخر وأخرى لمتوسطى الدخل، ووحدات إدارية وتجارية، بالإضافة إلى طرح أراض سكنية، مشيرا إلى أنه لأول مرة من خلال هذا البرنامج سيتم طرح أراضى مقابر للمصريين بالخارج بعدة مدن.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن البرنامج يوفر من خلال الطرح الجديد وحدات سكنية متنوعة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وصواري، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومشروع "جنة"، بالإضافة إلى توفير وحدات بـ "مدينتى والرحاب"، ومشروعات سكن مصر، كما تتوافر أراض سكنية بمدن الشروق، وبدر والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعبور، فضلا عن توافر قطع أراض بالبرنامج مخصصة لبناء المقابر بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.