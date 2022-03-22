وزير التنمية المحلية: نسعى لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات وتوفير فرص العمل

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، بتسوية أى خلافات بين أجهزة الدولة وجميع الوزارات والجهات الحكومية لدفع عجلة الاستثمار على أرض المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من المهندس هشام أنور أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير - التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من رؤساء شركات المعادى والنصر والعبد للإسكان والتعمير والقومية لإدارة الأصول لبحث المشكلات والعقبات التى تواجه الشركات مع محافظة القاهرة فى عدد من الأحياء.

وشدد وزير التنمية المحلية- وفق بيان اليوم - على أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التى تواجه الشركات الوطنية والقطاع الخاص، وجميع المستثمرين مع بعض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، للمساهمة فى زيادة الموارد الذاتية وتحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح شعراوى، أن الحكومة حريصة على تسوية أى مشكلات أو تشابكات قائمة بين أجهزة الدولة المختلفة فى أسرع وقت ممكن والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الاستثمار.

من جانبه أكد محافظ القاهرة، سعى المحافظة بصورة مستمرة على تذليل أى مشكلات أو عقبات مع الشركات المحلية أو القطاع الخاص المصرى والأجنبى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسوية وحل العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

وأشار خالد عبدالعال، إلى أن المحافظة ترحب بتسوية وحل كل المشكلات الحالية مع شركات الإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة، وفى انتظار استيفاء بعض الخطابات والمستندات للبدء فى حل تلك المشكلات وتقريب وجهات النظر، بين القاهرة والشركات وسداد المديونيات المستحقة للمحافظة بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى ستنفذها الشركات خلال الفترة الحالية.

من جانبهم قدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورؤساء الشركات، الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، للمساعدة فى إنهاء المشكلات وتذليل العقبات الحالية وتسويتها بين المحافظة والشركات التابعة للشركة القابضة، لتقوم تلك الشركات بدورها المطلوب فى ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة والشركة القابضة، لاستكمال إنهاء جميع تلك العقبات والمشكلات وسرعة استيفاء بعض المستندات والخطابات والأوراق، فيما يخص المشكلات التى تم بحثها سواء من جانب الشركات أو توجيهها أولاً إلى بعض الوزارات الأخرى.