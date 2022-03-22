عاجل- صرف زيادة المعاشات اعتبارا من أبريل (التأمينات تحدد النسبة)

جدة - نرمين السيد - وأوضح عوض أن الزيادة تأتى بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأشار عوض، إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022-2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.

وأضاف أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1-4-2022 وحتى 30-6-2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.