مسلسلات شهر رمضان 2022.. عفاف مصطفى تحتضن سميحة أيوب في كواليس «انحراف»

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دوت الخليج يرصد كواليس مسلسل «انحراف» رمضان 2022.

عفاف مصطفى وسميحة أيوب

وشاركت عفاف مصطفى جمهورها صور من كواليس مسلسل «انحراف» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت خلالهم وهي تحتضن الثنائي، وعلقت عليهم قائلة: "الحب كله في مسلسل انحراف، حبيبتي اللي بعشقها الأستاذة سميحة أيوب، وحبيبي الأستاذ عبد العزيز مخيون، وأحلى لوكيشن، كله حب ومرح وإبداع".

قصة مسلسل «انحراف»

مسلسل «انحراف»، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية، التي تقدمها روجينا، تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك في مسلسل «انحراف» نخبة من النجوم، أبرزهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنانة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

هجوم عفاف مصطفى على نجوم الفن

على الصعيد الآخر، شنت عفاف مصطفى هجومًا حادًا على الفنانة سماح أنور، بعد ظهور الأخيرة في إحدى البرامج لتشتكي حذف مشاهدها في فيلم شاركت به، لتهاجمها عفاف عبر حسابها بـ"فيس بوك"، متهمة أياها بسرقة دورها في فيلم "يوم للستات" والذي كان من المفترض أن تقوم بتجسيده، قبل أن تفاجأ بفسخ التعاقد معها واستبدالها بسماح أنور، قائلة: "الزميلة الفنانة سماح أنور يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، من ساعتين وفي برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي تقولين عن الوسط الفنى مافيهوش صاحب يتصاحب، وتتكلمين عن الغدر بمناسبة حذف دورك كله من الفيلم، أين هذه الشعارات عندما قبلتي تأخدي دور (أسمهان) اللى هو فى الاصل دوري في فيلم (يوم للستات) وأنتي تعلمين أني ماضية عقد على الدور وتسلمت نسخة الفيلم وعملت بروفات مع السيدة المريضة نفسيًا والتي وجهتني لزيارتها الأستاذة كاملة أبو ذكري والإنتاج للجلوس معها فى منزلها كي استدعي شخصيتها وحركاتها وقت التصوير".

وتابعت: "عملت بروفات مكياج وملابس تقولين أنك كنتي هتاخدي أوسكار على الدور.. أنا كمان يا سماح كنت هحلق شعري بناءً على توجيهات المخرجة وكنت برضه هاخد أوسكار لو صورته لأن مخرجة الفيلم كانت هتوجهني بخبرتها وهتعمل مني ممثلة ذات قيمة كبيرة.

وأضافت: "أنا بكيت كثيرا عندما علمت أنني استبدلونى بيكي، واستعوضت ربنا، ولعلم الجميع وأنا على ثقه تامة إن كامله أبو ذكري لم تستبدلني وأنا عارفة مين اللي عمل كدة مجاملة ليكي يا سماح، إنتِ زميلة محترمة واسم كبير.. بس هل نسيتي إنك كنتي ولسنين طويلة جارتي في نفس العمارة، وكنتي زمان من عشرات السنين تتعالي عليا وتحسين بالفوقية لأنك نجمة وأنا كنت مغمورة، هل تنكري أنني كنت طول جيرتنا إنسانة في حالي لكن ودودة مع الناس وقت اللزوم".

كما هاجمت عفاف مصطفى الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعدما وجه رسالة للعديد من المخرجين والمنتجين بشأن قلة أعماله، وقالت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".