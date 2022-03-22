تحرير 250 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

شنت إدارة مرور الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط المخالفين علي الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة خلال ال 24 ساعه الماضية وتم مصادرة عدد من المركبات والدراجات المخالفة.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 250 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص. كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 36 ألفا و200 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات

وفى سياق اخر، قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز كفرالزيات

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض علي مسجل خطر، مقيم باحدي القري دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر البودرة.

وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص يدعي “السيد.خ”، ويبلغ من العمر 48 عاما، مقيم بقرية الدلجمون، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين كان في طريقة لتوزيعها على عملائه بدائرة مركز كفرالزيات وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.