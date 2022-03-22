/687359/بعد-استقالة-بشرى-أزمات-واجهت-مهرجان-الجونة-ونجوم-تخلوا-عنه

أثار خبر استقالة الفنانة بشرى من منصبها بمهرجان الجونة السينمائي ضجة وجدلا كبيرًا لتنضم للأشخاص الذين تخلوا عن إدارة المهرجان وكان آخرهم المخرج أمير رمسيس الذي أعلن استقالته في الدورة الأخيرة العام الماضي 2021، بجانب نجيب وسميح ساويرس حيث بعدا عن الإدارة المباشرة للمهرجان على عكس الدورة الأولى.

دوت الخليج ترصد سلسلة أزمات مهرجان الجونة منذ بدايته

أزمات مهرجان الجونة

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الجونة السينمائي على مدار الخمس سنوات الماضية، واجه مجموعة من الأزمات ولكن تم التغلب عليها، حيث مع بداية الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، اتهم المخرج خضر محمد خضر، الفنانة بشرى بسرقة فكرة المهرجان وإقصائه من الإدارة قبل انطلاق دورته الأولى، مما أزعج بشرى والقائمين على المهرجان ودافعت عن نفسها في بيان وقالت إن فكرة إقامة المهرجان ليست حكراً على أحد بل وقديمة، وليست مرتبطة بشخص معين أو محدد.

وأشارت بشرى والقائمين على المهرجان، أنهم واجهوا صعوبات لتنفيذ الفكرة في الفترة السابقة لكنهم أصروا على تقديم الفكرة وخروجها بمستوى جيد، ومن جانبه ساند رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنانة بشرى، وقال: “أنا حققت في الموضوع رغم إن أنا مش طرف”.

حقيقة سرقة فكرة المهرجان

وأضاف: “فكرة مهرجان السينما اتعرضت علينا أكثر من مرة ولم نوافق عليها إلا بتولي شخص نثق في قدراته وكان هذا هو عمرو منسي لقدراته التنظيمية والفنانة بشرى لعلاقتها السينمائية.. محمد خضر كان بالفعل معهم في هذا المشروع واختلفوا وعرضوا عليه تسوية ولكنه رفضها”.

وكانت الدورة الماضية أثارت جدل بسبب أزمة الفنانة يسرا، التي أعربت عن استيائها من تصريحات انتشال التميمي مدير المهرجان التي جاءت مهينة لها، ولكن تم الصلح خلال المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة، وكانت يسرا كتبت عبر صفحتها: "الأستاذ انتشال التميمي بخصوص حوارك المنشور في إحدى المواقع الصحفية يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي”.

تكريم يسرا

وتابعت يسرا: “وتحديداً في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريباً، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي”. واستكملت يسرا تعليقها: “ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم.. هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة”.

فيلم ريش واستقالة أمير رمسيس

ومن ضمن أزمات المهرجان أيضًا، فيلم "ريش" الذي واجه العديد من الانتقادات الشديدة بعد عرضه ضمن فعاليات المهرجان حيث أغضب عدد من المخرجين والفنانين مثل الفنان شريف منير، الذي قال إن الفيلم يسيء لمصر، ولكن أكدت إدارة الجونة أنها وافقت على ما يحمله الفيلم من رسائل.

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وقبل يوم من ختام الدورة الماضية لمهرجان الجونة السينمائي، انسحب المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة وقدم استقالته لكنه لم يكشف السبب، وكان حريق منتجع الجونة بإحدى القاعات المخصصة للمؤتمرات قبل ٢٤ ساعة من الافتتاح من أبرز الأزمات.