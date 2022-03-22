/687358/تجديد-حبس-عاطل-متهم-بالأتجار-فى-المخدرات-بالغربية

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز كفرالزيات.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض علي مسجل خطر، مقيم باحدي القري دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر البودرة.

الاتجار فى المواد المخدرة

وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص يدعي “السيد.خ”، ويبلغ من العمر 48 عاما، مقيم بقرية الدلجمون، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين كان في طريقة لتوزيعها على عملائه

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين كان في طريقة لتوزيعها على عملائه بدائرة مركز كفرالزيات وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.

وفى سياق أخر، قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف أبريل القادم.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين "17 جنيهاً" للأبقار والجاموس و"8 جنيهات" للأغنام والماعز .

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.