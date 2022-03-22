محامي مفصول من كلية حقوق.. تفاصيل شخصية أحمد داود بمسلسل «Suits بالعربي»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية الفنان أحمد داود بمسلسل Suits بالعربي.

أحمد داود محامي خفيف الظل

عكس الإعلان الرسمي لمسلسل «سوتس بالعربي» خبايا الدور الذي يلعبه أحمد داود، حيث يظهر في شخصية محامي يدعى آدم منصور يسعى لحل القضايا ويتمتع بخفة ظل ولديه ثقة عالية بالنفس رغم أنه قد فُصل من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

قصة مسلسل Suits بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

مسلسل «Suits بالعربي» سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول مايك روس، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير هارفى سبيكتر، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أحمد داود يتألق في لعبة النسيان

من جانبه، تألق الفنان أحمد داود في مسلسل «لعبة النسيان» بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.

أحمد داوود، الفنان الذي نجح في الكثير من الأدوار السينمائية مثل فيلم ولاد رزق، والأدوار على الشاشة الصغيرة مثل سجن النسا و جراند اوتيل وزي الشمس وهذا المساء مسلسل الوالدة باشا.