/687352/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-لمواجهة-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود الونش –أحمد فتوح –محمد عبد المنعم –عمركمال

في خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد النني

في خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".