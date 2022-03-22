الأمين العام لمجلس الشيوخ يشارك فى اجتماعات جمعية الامناء العامين للبرلمانات الوطنية بأندونيسيا

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على هامش اجتماعات الجمعية الـ ١٤٤للاتحاد البرلمانى الدولى..

10:47 ص - الثلاثاء 22 مارس 2022

شارك المستشار محمود عتمان لاول مرة فى اجتماعات جمعية الامناء العامين للبرلمانات الوطنية المنعقدة فى" بالى" باندونيسيا، و المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية الـ (١٤٤) للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تضم الامناء العامين ونوابهم لكل المجالس النيابية فى العالم، حيث تقدم "عتمان" بطلب انضمام بصفته امين عام مجلس الشيوخ المصرى فوافقت الجمعية بالاجماع على انضمامه.

دوت الخليج

الأمين العام لمجلس الشيوخ يشارك فى اجتماعات جمعية الامناء العامين للبرلمانات الوطنية

كما شارك فى اجتماعات الجمعية المستشار احمد مناع امين عام مجلس النواب المصرى.

ومن المقرر ان تستمر اجتماعات الجمعية حتى يوم الخميس المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، ألقي كلمة البرلمان المصري، أمام الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، توجه الجمعة الماضية، إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، على أن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية.

و أكد حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، أن التغيرات المناخية تمثل تحدي عالمي استثنائي متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، والمواجهة السريعة لها أصبحت إلزامية، مشيرا إلى أن الظواهر السلبية القاسية الناجمة عن التغيرات المُناخية تجعل المجتمع الدولي مطالبا ببذل جهود حثيثة والتحلي بالإرادة الصادقة لمجابهة التغيرات المُناخية باعتباره هدف عالمي من أجل انقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة، والتي تتسبب في ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثاراً كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.