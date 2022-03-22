/687350/الرئيس-الأوكرانى-نريد-ضمانات-أمنية-مقابل-التخلى-عن-طلب-عضوية-الناتو
قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الغرب لا يعرف ماذا يفعل مع أوكرانيا بشأن حلف الناتو.
دوت الخليج
زيلينسكي: مستعدون لمناقشة التزام بعدم أنضمامها لحلف الناتو
وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة إلتزام بعدم إنضمامها لحلف الناتو، قائلا: مستعدون لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم و منطقة دونباس بعد وقف إطلاق النار.
وشدد الرئيس الأوكراني، على أن السلطات الأوكرانية تريد ضمانات أمنية جدية من روسيا مقابل تخليها عن طلبها للإنضمام لحلف الناتو، مؤكدا على ضرورة عقد لقاء مع الرئيس الروسى بوتين لتحديد موقفه من إنهاء الحرب مع أوكرانيا.
وأكد الرئيس الأوكرانى، أن أى تسوية مع الجانب الروسى سوف تخضع إلى إستفتاء شعبى، مؤكدا أن بلاده لن ولم تنحني أبدا للإنذارات الروسية وأن المدن الأوكرانية مثل كييف وماريوبول وخاركيف لن تقبل الهجوم الروسى.
أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد شددت صباح اليوم الثلاثاء، على أن واشنطن عليها أن تتوقف عن تهديداتها وإمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن تصريحات بايدن السلبية عن بوتين غير مسؤؤلة.
ومن جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن جهود الإجلاء فى أوكرانيا تتركز على مدينة ماريوبول.
و أعلنت القوات الأوكرانية، فى بيانها اليوم الثلاثاء، عن إعادة السيطرة على المدينة ماكاريف غرب العاصمة كييف، مضيفة: تم رفع العلم الأوكرانى فوق المدينة وتم صد القوات الروسية فى تلك المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى: نريد ضمانات أمنية مقابل التخلى عن طلب عضوية الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.