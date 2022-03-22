/687350/الرئيس-الأوكرانى-نريد-ضمانات-أمنية-مقابل-التخلى-عن-طلب-عضوية-الناتو

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الغرب لا يعرف ماذا يفعل مع أوكرانيا بشأن حلف الناتو.

دوت الخليج

زيلينسكي : مستعدون لمناقشة التزام بعدم أنضمامها لحلف الناتو

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة إلتزام بعدم إنضمامها لحلف الناتو، قائلا: مستعدون لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم و منطقة دونباس بعد وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن السلطات الأوكرانية تريد ضمانات أمنية جدية من روسيا مقابل تخليها عن طلبها للإنضمام لحلف الناتو، مؤكدا على ضرورة عقد لقاء مع الرئيس الروسى بوتين لتحديد موقفه من إنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكرانى، أن أى تسوية مع الجانب الروسى سوف تخضع إلى إستفتاء شعبى، مؤكدا أن بلاده لن ولم تنحني أبدا للإنذارات الروسية وأن المدن الأوكرانية مثل كييف وماريوبول وخاركيف لن تقبل الهجوم الروسى.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد شددت صباح اليوم الثلاثاء، على أن واشنطن عليها أن تتوقف عن تهديداتها وإمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن تصريحات بايدن السلبية عن بوتين غير مسؤؤلة.

ومن جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن جهود الإجلاء فى أوكرانيا تتركز على مدينة ماريوبول.

و أعلنت القوات الأوكرانية، فى بيانها اليوم الثلاثاء، عن إعادة السيطرة على المدينة ماكاريف غرب العاصمة كييف، مضيفة: تم رفع العلم الأوكرانى فوق المدينة وتم صد القوات الروسية فى تلك المنطقة.