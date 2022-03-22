/687348/رئيس-جامعة-أسيوط-يجدد-ثقته-بوكيلي-الحقوق-والتربية-النوعية

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة والتي تضمنت تجديد تولى الدكتور حسام محمد السيد القيام بعمل وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب وبعمل رئاسة مجلس قسم القانون الجنائي بالكلية وذلك لمدة عام.

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