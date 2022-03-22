/687368/تداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و316 طنا، تشمل 6490 طن فوسفات، و2900 طن يوريا، و7477 طن أسمنت، و7449 طن رمل.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40 ألفا و115 طنا، تشمل 12072 طن قمح، و1738 طن خشب زان، و8100 طن سكر، و500 طن فول صويا، و7032 طن حديد، و7373 طن خردة، و3300 طن كلوريد ايثلين.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 912 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان وأمريكا والهند وكرواتيا واسبانيا وسريلانكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2297 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 102 ألف و709 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 117 ألفا و918 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1075 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5317 شاحنة.

تداول 29 ألفا و283 طن بضائع عامة و328 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهئية موانىء البحر الأحمر، تداول 29 ألفا و283 طن بضائع عامة ومتنوعة، و328 شاحنة، و13 سيارة ملاكي.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات شملت تداول 28711 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 254 شاحنة، و10 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 572 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 شاحنة، و3 سيارات ملاكي.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 102 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة "أمل" بحمولة 85 شاحنة و5 سيارات ملاكي، فضلا عن مغادرة السفينة "الحرية" بحمولة 60 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة JAWHAR-UK بحمولة 27100 طن فوسفات تصدير إلى الهند.