مصر للطيران تبدأ تسيير رحلات خاصة من عدة مدن بإسبانيا إلى الاقصر

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة مصر للطيران عن تسيير عدة رحلات من مدن أسبانية إلى مدينة الأقصر، وقالت أن ذلك يجيء فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصرالعربية.

وفي ضوء توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم، تقوم مصر للطيران اعتبارا من 21 مارس الحالي وحتي 9 يناير 2023 بتشغيل رحلات خاصة الي مطار الأقصر الدولي بمعدل رحلة أسبوعياً يوم الإثنين من كل اسبوع، قادمة من عدة مدن بإسبانيا وهى سانتياجو،بيلباو، زاراجوزا، ملجا، لنقل عدد من السائحين الأسبان لزيارة معالم الاقصر الأثرية.

هذا وقد استقبل مطار الأقصر الدولي أمس أولي هذه الرحلات التي تقرر تشغيلها بطرازالبوينج B737-800، يأتى هذا تماشياً مع خطة الشركة لزيادة معدلات التشغيل، وفتح خطوط جديدة، وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.