بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الإجراءات التحفيزية للبورصة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمناقشة حزمة الإجراءات التحفيزية للبورصة المصرية، والاستعداد لشهر رمضان.

كان رئيس الوزراء قد أكد أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.