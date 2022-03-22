الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأندونيسي

على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في بالي بإندونيسيا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الأندونيسي.

في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاقات المصرية – الأندونيسية الراسخة والمتميزة، خاصة على الصعيد البرلماني، مُثمناً مبادرة البرلمان الإندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية – الأندونيسية، لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات.

خلال اللقاء استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل نشر الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب وكذا الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر في تلك المجالات خاصة في تحديث الخطاب الديني، في ضوء اهتمام الجانب الأندونيسي بتلك القضايا، ومكانة الأزهر الشريف المتميزة في إندونيسيا.

من جانبها، رحبت بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مُثمنة المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، ومُشيدة بمستوى العلاقات المصرية الاندونيسي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُعربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.