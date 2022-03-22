هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح إجراء 27 جراحة أطفال في يوم واحد...

هيئة الرعاية الصحية: توزيع هدايا تذكارية على الأطفال بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

الرعاية الصحية: مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار) توجيهات الهيئة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى بالإسماعيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد حرص الهيئة على تخفيف معاناة المرضى اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 27 جراحة أطفال متنوعة في يوم واحد، ضمن مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار)، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه كان تم إطلاق مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار)، بناء على توجيهات هيئة الرعاية الصحية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المرضى والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا بالإسماعيلية، تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأضافت، أن المبادرة تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، مثل "جراحات القلب والصدر، قسطرة القلب، جراحات الأطفال، المخ والأعصاب، مناظير العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد"، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، لافتة إلى إجراء العمليات على يد أمهر الأطباء وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

واستطردت، أنه تنوعت العمليات ال 27 التي تم إجراؤها للأطفال ما بين عمليات متقدمة وكبرى وصغرى ومتوسطة، لافتة إلى دور إدارة رضاء المنتفعين بمجمع الإسماعيلية الطبي في التنسيق لتيسير حصول الأطفال على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم بكل سهولة ويسر.

واستكملت، أنه تم توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية على الأطفال وأمهاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار يسوده الحب والطمأنينة لإدخال السرور على قلوب الأطفال وأسرهم.

ولفتت، إلى أن المبادرة تعمل تحت إشراف كلًا من د.أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د. مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة، د. قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، د. لمياء مصطفى، نائب مدير المجمع الطبي، د. أحمد عادل، مدير العمليات بالمجمع ورئيس قسم التخدير.

واستكملت، أنه تم إجراء عمليات جراحات الأطفال تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، يضم كلًا من استشاريي جراحة الأطفال "د.كرم الصايم، د.محمد صابر"، وأخصائيي جراحة الأطفال "د. أحمد صبحي، د. محمد هشام، د. نادر أحمد، د. أحمد مبارك"، واستشاريي التخدير "د. رضا أبو المجد، د. محمد إبراهيم ندا، د. سارة حلمي"، وأخصائيي التخدير "د. دعاء عادل، د. عبدالرحمن السيد، د. عبدالله شعبان، د. محمود داود".

وتابعت، أنه تم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، د. إيمان خليل وفريق إدارة رضاء المنتفعين، د. سارة عبدالفتاح وفريق إدارة الفندقة، د. ريم محمود وفريق إدارة النظم والمعلومات، د. هبة كمال وفريق إدارة الصيدلة، د. هيام فكري وفريق إدارة الإمداد، د. أمجد شمس، د. محمد الشناوي، د. منة محمد وإدارة العيادات الخارجية، د. محمد محسن وفريق إدارة الموارد البشرية، م. أمل سعد وفريق إدارة التمريض، وبمعاونة نخبة مميزة من الفنيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، لإنجاز أعمال المبادرة وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار) تهدف إلى منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولافتًا إلى حرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.