نجاح مستشفى حورس التخصصي بالأقصر فى إنقاذ الطرف السفلي الأيسر لمريض كان...

معجزة طبية جديدة تضاف لرصيد قسم جراحة العظام بمستشفي حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر ، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ الطرف السفلي الأيسر لمريض كان يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة أسفل الفخذ مع وجود كسر مفتوح بعظمة الرضفة وقطع بالرباط الرضفي وذلك بتثبيت الكسر بواسطة مثبت خارجي مع إصلاح كسر عظمة الرضفة والرباط الرضفي ورفع الضغط عن الاوعية الدموية المغذية للطرف السفلي.

وتثبيت مثل هذه الكسور من الجراحات الخطيرة للغاية لضغطه على الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للطرف السفلي.

????تم إجراء العملية بمشاركة كل من :

دكتور / محمد خلف سلام "اخصائي جراحة العظام "

دكتور/ عمرو صلاح "طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "

دكتور/ اسلام عبد الكريم "طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "

دكتور / محمد أنور " طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "

دكتور / مصطفى عبد اللاه " أخصائي التخدير "

ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات .

وتم متابعة الحالة بعد العملية حتي خروجها بصحة جيدة بدون مضاعفات واستكمال المتابعة بالعيادات الخارجية .