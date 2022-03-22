معجزة طبية جديدة تضاف لرصيد قسم جراحة العظام بمستشفي حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر ، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ الطرف السفلي الأيسر لمريض كان يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة أسفل الفخذ مع وجود كسر مفتوح بعظمة الرضفة وقطع بالرباط الرضفي وذلك بتثبيت الكسر بواسطة مثبت خارجي مع إصلاح كسر عظمة الرضفة والرباط الرضفي ورفع الضغط عن الاوعية الدموية المغذية للطرف السفلي.
وتثبيت مثل هذه الكسور من الجراحات الخطيرة للغاية لضغطه على الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للطرف السفلي.
????تم إجراء العملية بمشاركة كل من :
دكتور / محمد خلف سلام "اخصائي جراحة العظام "
دكتور/ عمرو صلاح "طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "
دكتور/ اسلام عبد الكريم "طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "
دكتور / محمد أنور " طبيب مقيم بقسم جراحة العظام "
دكتور / مصطفى عبد اللاه " أخصائي التخدير "
ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات .
وتم متابعة الحالة بعد العملية حتي خروجها بصحة جيدة بدون مضاعفات واستكمال المتابعة بالعيادات الخارجية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح مستشفى حورس التخصصي بالأقصر فى إنقاذ الطرف السفلي الأيسر لمريض كان... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.