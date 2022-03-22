حماية المستهلك يفرض الانضباط بالأسواق (18 ساعة عمل يوميا)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز له دور مهم جدًا سواء فى هذه المرحلة أو بكل المراحل لفرض الانضباط بالأسواق المصرية، متابعًا أن العمل يستمر لقرابة 18 ساعة يوميًا وسط استنفار من الجميع.





تابع حسام الدين خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الجهاز لديه كول سنتر يعمل 11 ساعة يوميًا، وعلى مستوى الجمهورية يتم تنفيذ 165 حملة يوميًا، والمرور على 9500 منشأة لمواجهة جرائم تخزين السلع بمخازن غير مرخصة وأخرى تستغل الأزمة لحجب السلع عن الناس.

كشف أنه تم تحرير محاضر عديدة ضد تجار هواة تسربوا إلى الأسواق خلال الأزمة الأخيرة لأنهم يحاولوا استغلال الأزمة لصالحهم للتربح، حيث يوجد غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه، والدولة المصرية تقوم بإجراءات متعددة لتوفير السلع.

لفت حسام الدين إلى أنه لا يفخر بتحرير عدد كبير من المحاضر، ولكن هناك تجار استغلت الأزمة، وقامت بضخ منتجات رديئة للسوق وبيعها للمواطنين، حيث تم ضبط مخازن غير مرخصة، ومخازن تستغل الأزمة، إضافة إلى بيع سلع مجهولة المصدر خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.