الهجرة: استضافة الكنيسة المصرية برومانيا 70 طالبا استمرار للدور الوطنى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن استضافة الكنيسة المصرية برومانيا 70 من الطلاب المصريين المغادرين من أوكرانيا، هو استمرار للدور الوطنى الذى تقوم به الكنيسة المصرية.





وقدمت مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، جزيل الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا جيوفانى الأسقف القبطى لوسط أوروبا، والكاهن مينا تكلا كاهن كنيسة مارى مينا برومانيا، لاستضافتهم 70 طالبا وطالبة من الطلاب المصريين المغادرين من أوكرانيا لدولة رومانيا، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وقالت وزيرة الهجرة: إن هذا ما اعتدنا عليه من الكنيسة المصرية، فهذا يعد استمرارا للدور الوطنى للكنيسة المصرية فى الوقوف بجانب أبنائنا بالخارج؛ ما يؤكد تلاحم الوطن وإنه لولا هذا التلاحم ما استطاع هذا الوطن التصدى لكافة التحديات التى تواجهه. وأضافت الوزيرة: أنه تمت استضافة الطلاب فى بيت الكنيسة لأكثر من أسبوع حتى عادوا إلى أرض مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذى لعبته أيضًا الكنيسة المصرية فى كينيا خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج بسبب جائحة كورونا واستضافتهم للمصريين العالقين.

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