وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون مع مدير منظمة العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية.





أكد الوزير، على أهمية التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية، نظرًا لدور المنظمة فى تعزيز الحقوق فى العمل، ومعرفة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، موضحًا أن الوزارة بدأت منذ سنوات فى إنشاء برامج وكليات جديدة فى الجامعات الحكومية من أجل إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن تلك التخصصات قاطرة لتخريج الشباب الجاهزين لوظائف المستقبل.

تناول الاجتماع مشروع التعاون المُقترح بين الوزارة والمنظمة، وكذلك مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ومكتب الشؤون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCD، بهدف تطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذلك التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تم مناقشة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الذى تُنفذه المنظمة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إتاحة المزيد من المعلومات لصُناع السياسات حول التشغيل لخريجى التعليم العالى، وتطوير مهارات وقدرات خريجى الجامعات، فضلًا عن تحديد التخصصات التى ستؤدى إلى نتائج أفضل فى مجال تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وجه ايريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية، دعوة لوزير التعليم العالى، لافتتاح فعاليات ورشة عمل حول إعلان نتائج الدراسة المسحية بشأن وضع خريجى الجامعات فى مصر على المستوى القومى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى، بمشاركة لفيف من رؤساء الجامعات، وممثلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية ILO تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف فى سويسرا، وهى أول وكالة مُتخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتضم المنظمة فى عضويتها 187 دولة، وتتمثل مهمتها فى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساعدة على توفير فرص عمل لائقة.

حضر الاجتماع كل من سارة صبرى مديرة البرامج بالمنظمة، ولورا شميد إخصائية المهارات والتوظيف بالمنظمة، ونائل محمد مسؤول مشروع المنظمة، ومنى طنطاوى مدير برنامج مهارات الرخاء بمكتب الشؤون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCDO.