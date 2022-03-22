«حبيبتي وست الكل».. هكذا احتفلت أسماء أبو اليزيد بعيد الأم

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حرصت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل به العالم في 21 مارس من كل عام.

دوت الخليج يرصد مظاهر احتفال الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد الأم.

أسماء أبو اليزيد تهنئ والدتها بعيد الأم

نشرت أبو اليزيد صورة تجمعها هي ووالدتها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي حبيبتي وست الكل يا سوسو".

أسماء أبو اليزيد في توبة

من جانبه، تشارك أسماء أبو اليزيد في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل توبة و هو قصة مقتبسة من فيلم المشبوه، الذي كان من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، قدمه المخرج سمير سيف عام 1980

المسلسل بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

أسماء أبو اليزيد تتألق في الاختيار 2

وظهرت أسماء أبو اليزيد في الاختيار 2 في دور عالية الفتاة، التي تحب يوسف الرفاعي الذي يؤدي دوره أحمد مكي، وكونه ضابط شرطة في القوات الخاصة كان يمنع نفسه عن الاعتراف لها بحبه لمدة 3 سنوات، لأنه يخشى أن يستشهد في أي وقت ويتركها تحزن عليه، حتى علم أنها سيتم خطبتها فذهب إلى باب منزلها وكشف لها عن شعوره.

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 2»، حسبما أظهر البرومو الدعائي للمسلسل، بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب.

مسلسل «الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».

اشتهرت أسماء أبو اليزيد بدورها في هذا المساء الذي يحكي عن قصص متنوعة توضح علاقات عاطفية متشابكة، ومنها قصة أكرم الذي يقوم بدوره الفنان الأردني إياد نصار وأحمد داود الذي يلعب دور سمير