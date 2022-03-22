/687345/ارتفاع-غير-مسبوق-اعرف--أسعار-الذهب-اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم، وذلك لمعرفة التكاليف المالية لجرامات الذهب في مصر، والذي يشهد حالة من التذبذب علي المستوي العالمي، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب اليوم فى مصر

-عيار ١٨سجل نحو ٨٧٨,٥جنيه.

-عيار ٢١سجل نحو ١٠٢٥جنيه.

-عيار ٢٤سجل نحو ١١٧١,٥جنيه.

-الاوقية سجلت نحو ١٩٣٢ دولار.

رفع سعر الفائدة لـ 1%

وكان قد رفع البنك المركزي، أمس، الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

وأكد أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد برادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جانحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.