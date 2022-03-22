/687339/الضرائب افتتاح-منفذ-جديد-لتقديم-الدعم-للممولين-خلال-موسم-الإقرارات-الضريبية

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم افتتاح منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية وذلك بنادى وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، مؤكدًا أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة مجانًا ، لافتًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين.

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وأكد عبد القادر، أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الجارى ، تستمر المصلحة فى تقديم الدعم الفنى للممولين من خلال منافذ الدعم المختلفة ، بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس، موضحُا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لمساعدتهم فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى على المنظومة الإلكترونية، مضيفًا أن هناك فرق للدعم الفنى تتواجد بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

رضا عبدالقادر: استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى للممولين من خلال منافذ الدعم المختلفة

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم يتقديم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة ،لافتًا إلى استمرار المصلحة للعام الثانى على التوالى فى تقديم خدمة الدعم الفنى المجانى والإرشاد الضريبي من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن حملات السيارات المتنقلة يتم تنفيذها وفق خطة محددة ، ويتم من خلالها توفير الدعم المجانى المتنقل بالسيارات فى نفس التوقيت يوم السبت من كل اسبوع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.

وأضاف عبد القادر، أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، من خلال الرابط https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية ، وإتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين ، موضحًا أنه يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

وأكد عبد القادر، أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .