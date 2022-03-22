أبرزهم عمرو يوسف ودرة.. قائمة ضيوف رامز جلال في رمضان 2022

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ينتظر الجمهور ومتابعي برنامج مقالب رامز جلال الجديد في رمضان 2022 الذي يأتي ضمن برامج شهر رمضان 2022، تفاصيل اسم البرنامج وضيوفه المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد القائمة المبدئية لضيوف برنامج رامز جلال الجديد 2022

برنامج رامز جلال الجديد 2022

يتكتم صناع وفريق عمل البرنامج على تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد الذي يعرض في رمضان 2022 عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم البرنامج أو ضيوفه الذين يقعوا ضحايا رامز في المقلب الجديد.

ومن المقرر أن يتسعين الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد في رمضان 2022، بالنجم العالمي فاندام حيث يتولى إيقاع النجوم بالبرنامج الذي سيتم تصويره في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

وتضم القائمة المبدئية لضيوف برنامج رامز جلال الجديد، مجموعة من النجوم في الفن والكرة والإعلام مثل عمرو يوسف، وسنيتيا خليفة، وياسمين صبري، ودرة، والسولية، وهنا الزاهد، وغادة عادل وخالد أنور ومحمد مجدي قفشة ولاعب النادي الأهلي بدر بانون ونجم مسرح مصر محمد أنور وآخرين من النجوم في مصر والوطن العربي.

يشار أن الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر كانت قد طرحت البوستر الدعائي التشويقي عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لكن لم تفصح عن اسم البرنامج وتفاصيل أخرى عنه وكان قد بدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية.

برامج شهر رمضان 2022

يذكر أن برامج رامز جلال يعد أهم البرامج الرمضانية حيث يعتمد على شخص شهير فنان أو مذيع لاستقطاب الضيوف لمكان المقلب باعتباره برنامج حواري ثم بعد ذلك يقع ضحية رامز جلال الذي يأتي متخفيًا في إطار كوميدي.

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وفي سياق آخر، كان الفنان رامز جلال أعرب عن سعادته مؤخرًا بتكريمه في حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية وقال إن التكريم تعويضًا له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي يتعرض له معلقًا: “دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيًا”.