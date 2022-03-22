مسلسلات شهر رمضان 2022.. ظهور مميز لـ سينتيا خليفة وميرنا نور الدين من كواليس «دايمًا عامر»

/687337/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-ظهور-مميز-لـ-سينتيا-خليفة-وميرنا-نور-الدين-من-كواليس-دايما-عامر

تجتمع كلا من الفنان ميرنا نور الدين والفنانة سنتيا خليفة بمسلسل «دايمًا عامر»، المقرر طرحه ضمن الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد كواليس تصوير مسلسل «دايمًا عامر».

وشاركت سنتيا خليفة جمهورها صورة من كواليس تصوير مشاهدهما بمسلسل «دايمًا عامر» عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

قنوات عرض مسلسل «دايمًا عامر»

يُعرض مسلسل «دايمًا عامر» عبر شاشة قنوات «الحياة»، و«ON»، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة «Watch It» الإلكترونية.

قصة مسلسل «دايمًا عامر»

يناقش المسلسل قضية نظام التعليم الجديد في مصر، والصراع بين القسم العربي والقسم الدولي في إطار اجتماعي خفيف، إذ تدور أحداث العمل حول مدرسة «اليوم الجديد» ومشاكل الطلاب وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، بينما تعين المدرسة الأستاذ «عامر» الذي يجسده مصطفى شعبان، مدرس شؤون اجتماعية عن طريق الخطأ بدلًا من شخص آخر، فيجد نفسه في مواجهات عديدة مع الطلاب وأولياء الأمور.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم وهم: مصطفى شعبان «عامر»، ولبلبة «ميس زهرة مديرة المدرسة»، وعمرو عبدالجليل «مستر أبو الوفا»، وكريم عفيفي «مستر نوفل مدرس تربية رياضية»، ومحمد ثروت «مدرس رياضيات»، ومحمد محمود «الأستاذ شحاتة، مدرس اللغة العربية»، ونضال الشافعي «مدرس كيمياء»، وأسما إبراهيم «ميس همت مدرسة لغة إنجليزية»، وميرنا نور الدين «ميس فدوى»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، وصلاح عبدالله.

ميرنا نور الدين تتألق في كوفيد 25

جدير بالذكر أن الفنانة ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال يشارك في بطولته يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي ومن إنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداثه حول الطبيب ياسين، والذي يجسد شخصيته الفنان يوسف الشريف والذي يكتشف فيروس جديد يحمل اسم "كوفيد 25"، ويتسبب في جنون الناس ويفقدهم عقولهم.

يخرج ياسين في بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ويكشف تفاصيل الفيروس الجديد، ولكن الجميع يظنون أنه شخص مختل عقليًا. ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن.