سعفان يسلم 4649 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 4649 وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، فضلا عن تسليم 100 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم فى المجتمع.





وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة الأيام المباركة التى نعيشها فى شهر شعبان الجارى، متمنيا أن يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والبركات. وأكد الوزير أن جولة اليوم بالمحافظة تتم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها فى حالات العجز الجزئى أو الكلى او الوفاة. من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم على أرض المحافظة لخدمة أبنائها الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل فى شركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك لا يقل عن ذلك أهمية دور أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.

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