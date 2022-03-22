جامعة القاهرة: مشاركة واسعة فى مؤتمر «الذكاء الاصطناعى» بكلية التمريض 

جدة - نرمين السيد - وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية، وفى إطار تفعيل دور الجامعة فى بناء مجتمع صحى يواكب أعلى درجات التقدم العلمى فى مجالات الطب المختلفة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التمريض يمثل واحدًا من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التى تحرص الجامعة على تحقيقها، موضحًا أن المؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية التمريض يُمثل منصة رائدة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين وأعضاء هيئة التدريس لتقديم ومناقشة كل ما تم استحداثه فى كافة مجالات علوم التمريض من ابتكارات واهتمامات وتحديات عملية وحلول مقترحة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يهدف إلى المشاركة بين الخبراء فى المجال الأكاديمى والباحثين فى تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث فى علوم التمريض، واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى طرق التدريس الأكاديمى بها، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور رئيسية، من أهمها تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع الصحى، والأثر الأخلاقى والاجتماعى للذكاء الاصطناعى، والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية فى التمريض، وتطبيقات الهواتف المحمولة والمحاكاة فى التعليم، والممارسة القائمة على البحوث والأدلة، والاتجاهات الجديدة فى مختلف المشكلات الصحية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض، إن المؤتمر يشارك فيه متحدثون من الجامعات المصرية المختلفة، ومن دول عربية بالإضافة إلى مشاركين من دول أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، مشيرة إلى عقد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر يُحاضر فيها أساتذة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى، وخبراء فى تعليم التمريض وطب الحالات الحرجة والمناظير، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيفى للخريجين بمشاركة بعض المؤسسات الصحية والمستشفيات.