الزراعة تضخ منتجات غذائية بأسعار تنافسية (20% أقل)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضخ كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية بمنافذ القطاع الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات مصر وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين.





وقال السباعى، إنه يتم التوسع فى إقامة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمناطق والأحياء الجديدة؛ تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين فى هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهة والبقوليات والبقالة واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت - الخميس الماضى - 21 منفذا متنقلا لمحافظتى القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، موضحا أن سبب انخفاض أسعار منتجات الوزارة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها "خير مزارعنا لأهالينا"، وهى تقوم على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون الحلقات الوسيطة، وبالتالى تعرض بأسعار أقل من الأسواق.

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