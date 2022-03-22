- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم وقد تصل إلى القاهرة.
أما يوم الأربعاء 23 مارس، تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5مم.
ويوم الخميس 24 مارس، تتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5مم.
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الرى بنشر كل ما هو جديد عن خريطة سقوط الأمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- خريطة سقوط الأمطار من الثلاثاء إلى الخميس (مركز التنبؤ بالفيضان) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.