عاجل- خريطة سقوط الأمطار من الثلاثاء إلى الخميس (مركز التنبؤ بالفيضان)

جدة - نرمين السيد - وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم وقد تصل إلى القاهرة.

أما يوم الأربعاء 23 مارس، تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5مم.

ويوم الخميس 24 مارس، تتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5مم.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الرى بنشر كل ما هو جديد عن خريطة سقوط الأمطار.