عاجل- وزيرة الهجرة تتواصل مع المصريين فى روسيا: حياتكم أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - وشددت نبية مكرم على متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث جميع البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسى لأبنائنا فى ضوء تطورات الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن التواصل مستمر مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال تواصلها عبر تطبيق "زووم" مع ممثلين عن الطلاب المصريين الموجودين فى مختلف المدن الروسية، للاطمئنان على أوضاعهم فى ضوء تطورات الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أبنائنا بالخارج والاطمئنان على سلامتهم.

واستمتعت مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، لما يواجهونه من تحديات خاصة فى مسألة التحويلات المالية وسحب النقود عن طريق بطاقات الائتمان، إلى جانب أزمة سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات تجديد جوازات السفر، وذلك بسبب الموقف الراهن وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلنت وزيرة الهجرة طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين فى روسيا استجابة لمطالب شباب الدارسين، وبالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب هؤلاء الطلاب.

وأوضحت أن الاستمارة تضم كل تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والجامعة التى يدرس بها والمدينة التى يقيم فيها فى روسيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات التى سيتم إدخالها فى الاستمارة، حيث إنه سيتم نشرها على منصات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى"، وهى متاحة الآن عبر رابط التسجيل التالى من هنا

وفى ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة كل الشكر والتقدير إلى جميع الطلاب المصريين فى المدن الروسية، وإلى الشاب "عبد الرحمن وليد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج فى روسيا، على جهده المبذول فى الوقت الراهن وتواصله وتحركاته لتلبية احتياجات الطلاب، وتوفيره قائمة بالبنوك الروسية المتاح فيها تقديم الخدمات المصرفية.